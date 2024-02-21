«Сверхдержава» наносит ответный удар обновлено 16:45
Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну, говорится в заявлении МИД РФ.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сказано в заявлении.
В нем говорится о том, что Москва "считает незаконными санкции ЕС, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН".
"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН, - указали в министерстве. - Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ".
Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС запрещает въезд в страну гражданам сообщества, "ответственным за оказание военной помощи Киеву, а также лицам, причастным к преследованию российских должностных лиц и выступающим за конфискацию российских госактивов".
Кроме того, в ответный "стоп-лист" включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России", добавили в министерстве.
*** 15:39
США вводят более чем 500 новых санкционных мер против России, говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном Белым домом.
Санкции приурочены к второй годовщине войны России против Украины и гибели оппозиционера Алексея Навального.
«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального, который был мужественным активистом по борьбе с коррупцией и самым жестким лидером путинской оппозиции. Эти санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на российский финансовый и оборонно-промышленный секторы, на сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах», — говорится в заявлении.
Байден добавил, что «Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны».
Кроме того, США введут новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку «российской военной машине». Байден сказал, что его команда принимает меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России.
В заявлении о новых санкциях против России Байден напомнил о сложностях с утверждением финансирования военной помощи Украине в Конгрессе и призвал Палату представителей принять законопроект «пока не стало слишком поздно».
«Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас для нас настало время твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас настало время доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и не склонятся ни перед кем», — заявил президент США.