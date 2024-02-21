Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 15:42

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибыл в Армению в сопровождении представителей ведущих компаний военно-промышленного комплекса. Ранее, как уже сообщалось, Франция отправила в Армению партию оборонительного вооружения - три радара Ground Master (GM 200) производства компании Thales, позволяющих обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения и бинокли. Помимо этого, Франция поставит Армении 50 бронемашин «Бастион», из которых 24 уже прибыли, а также изучит вопрос поставок артиллерийских систем CAESAR и ракетных комплексов MISTRAL 3.

Армения также подписала заказ на приобретение радаров GM 200 и в настоящее время просит Париж ускорить их поставку. Таким образом, первый в истории армяно-французских отношений визит в Ереван министра обороны Франции носит, по сути, демонстративный характер, подчеркивающий достаточно серьезный уровень военно-технического сотрудничества между двумя странами. Хотя на самом деле контакты такого рода, как правило, не афишируют. На что, к слову, обращают внимание и армянские СМИ. Так, военный эксперт Айк Нагапетян утверждает, что на самом деле Париж не столько поставляет Еревану оружие, сколько имитирует этот процесс, провоцируя президента Азербайджана Ильхама Алиева на вооруженную эскалацию против Армении. Тем самым армянский эксперт подтверждает выводы азербайджанской стороны о провокации против Баку, готовящейся в результате совместных усилий Парижа и Еревана.

По мнению Нагапетяна, бронемашины «Бастион» не смогут в ходе возможных военных действий обеспечить эффективность вооруженных сил Армении. По его словам, не случайно Украина отказалась от «Бастионов», которые защищают экипажи от автоматного огня, но беспомощны против крупнокалиберных пулеметов. «На фронте «Бастионы» не имеют никакого значения, - пишет Нагапетян. – Что же касается французских приборов ночного видения, то их можно без проблем и в больших количествах купить в любой стране. А средства ПВО и вовсе не являются оружием, они лишь обнаруживают БПЛА в небе, но при этом нет техники для поражения. Так какой же в этом смысл?» Отвечая на свой же вопрос, армянский военный эксперт пишет, что смысл все-таки есть. Дело в том, что Ереван имеет с Россией договор о совместном управлении средствами противовоздушной обороны. А потому хочет помочь Парижу войти в общую систему управления ПВО, поскольку это нужно западной коалиции для практического использования на российско-украинском фронте.

Что же касается визита в Ереван Себастьяна Лекорню, то, по мнению Нагапетяна, он выглядит как откровенная провокация, учитывая крайне отрицательную позицию президента Азербайджана в отношении военно-технического сотрудничества Франции и Армении. «Таким образом, - резюмирует армянский эксперт, - Франция, которая на самом деле не предоставляет Еревану оружие, а лишь создает имитацию этого процесса, дает президенту Алиеву легитимный повод начать против Армении войну, в результате чего Париж добивается изначально поставленной цели – открыть на Южном Кавказе второй фронт против России». О том, что значимость поставок французского вооружения для Армении сильно преувеличена, говорит и другой армянский политолог Александр Искандарян. Он также убежден, что военная помощь, предоставляемая Францией вооруженным силам Армении, вряд ли способна их усилить. Для этого нужны серьезные программы, да и соответствующая армия, способная воспользоваться преимуществами, которые дает то или иное вооружение.