Историческое соглашение Украины и Дании обновлено 16:35; фото
Украина подписала с Данией соглашение о безопасности. Это первая страна за пределами G7, предоставившая гарантии безопасности Украине, написал в соцсетях замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке", - отметил он.
В 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд на поддержку Украины в 2023-2028 годах выделил 8,5 млрд евро.
*** 15:47
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла с визитом во Львов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища Зеленский вместе с Фредериксен почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны, и возложили цветы к могилам украинских воинов.