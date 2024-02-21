Турецкий авиапром на взлете

Вслед за истребителем пятого поколения Kaan Турция создаст боевой самолет шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор компании - разработчика самолета Turkish Aerospace Industries (TUSAS) Темль Котиль.

По его словам, в разработке двигателя для истребителя Турция сотрудничает с компаниями из Украины. «Будет и чисто турецкий двигатель, мы над ним работаем и надеемся, что истребитель будет оснащен им ко времени сдачи [в 2028 году]», - отметил Котиль.

Гендиректор TUSAS также сообщил, что в настоящее время производится сборка семи боевых самолетов: «В 2028 году ВВС Турции планируется передать 20 истребителей».

Котиль также рассказал о планах интеграции истребителей шестого поколения с беспилотниками: «Мы будем над этим работать».

21 февраля истребитель пятого поколения Kaan успешно совершил первый испытательный полет. Он вылетел с авиабазы турецких ВВС Мюртед в Анкаре и после тестового полета туда же вернулся. Самолет создается в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет» компанией TUSAS.