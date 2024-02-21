Евросоюз ввел санкции против компаний Китая, Турции и Индии

«Совет внес 27 юрлиц в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Под санкции попали четыре китайские компании и по одному юридическому лицу из других стран — Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана и Турции. Совет ЕС указывает, что эти структуры в обход ограничений поддерживают российскую военную промышленность и вооруженные силы.

«В соответствии с сегодняшним решением расширяется список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, в него добавлены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в пресс-релизе.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих «развитию российского промышленного потенциала», таких как электрические трансформаторы. Санкции коснутся 106 физических и 88 юридических лиц из России. Таким образом, под ними будет уже около 2 тысяч человек и предприятий. В заявлении сказано, что согласованные сегодня списки нацелены, в первую очередь, на военный и оборонный секторы и «связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию».