В Министерстве обороны Азербайджана в пятницу, 23 февраля, сообщили об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов в Агдамском районе.

Согласно сообщению, в ходе осмотра территории в Агдамском районе Азербайджана были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. Артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты и другие боеприпасы, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, были изъяты с соблюдением мер безопасности.

В ведомстве заявили, что мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжаются.