Отдел информации 16:25

Британский суд арестовал в Лондоне 22 объекта недвижимости депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Джаваншира Фейзиева. Фейзиев и его супруга подозреваются в приобретении имущества «за счет доходов, полученных незаконным путем». По данным британских источников, адвокаты депутата Милли Меджлиса обжаловали решение суда, после чего накануне, 22 февраля, Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции. По оценкам экспертов, общая стоимость недвижимости, записанной на имя Фейзиева и членов его семьи, составляет более 63 миллионов долларов. Как выяснилось, в июне 2023 года лондонский суд заморозил эту недвижимость на основании иска Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Апелляцию на это решение, поданную адвокатами Джаваншира Фейзиева, рассматривает судья Найджел Пул. Адвокаты истца заявили, что NCA «не смогло должным образом следовать юридическим процедурам». В результате был сделан «неблагоприятный вывод» о незаконности приобретения некоторых объектов недвижимости. Отметим, что сам процесс по делу Джаваншира Фейзиева и членов его семьи, возбужденный ранее Национальным агентством по уголовным делам Великобритании, уже завершился. В соответствии с решением суда были арестованы десятки миллионов долларов на счетах Фейзиева и членов его семьи в лондонских банках. А в 2022 году суд вынес решение конфисковать из этой суммы 7 миллионов 560 тысяч долларов (5,6 миллиона фунтов). Остальные средства находятся под арестом. Согласно заявлению для прессы тогдашнего адвоката Фейзиевых, семья была разочарована конфискацией этих средств, но «удовлетворена» тем, что у них конфисковали только 5,6, а не 15,4 миллиона фунтов стерлингов, как это требовало Национальное агентство по уголовным делам. Помимо этого, члены семьи подчеркивают вердикт суда, в соответствии с которым «ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-либо из ответчиков не были вовлечены в коррупцию». Однако вскоре после окончания судебного разбирательства по поводу средств Фейзиева на его банковских счетах агентство NCA продолжило преследовать депутата Милли Меджлиса и членов его семьи и сумело в итоге заморозить принадлежащее им в Лондоне имущество.