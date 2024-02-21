В Лондоне арестовано 22 объекта Джаваншира Фейзиева главное на этот час
Британский суд арестовал в Лондоне 22 объекта недвижимости депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Джаваншира Фейзиева.
Фейзиев и его супруга подозреваются в приобретении имущества «за счет доходов, полученных незаконным путем». По данным британских источников, адвокаты депутата Милли Меджлиса обжаловали решение суда, после чего накануне, 22 февраля, Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции.
По оценкам экспертов, общая стоимость недвижимости, записанной на имя Фейзиева и членов его семьи, составляет более 63 миллионов долларов. Как выяснилось, в июне 2023 года лондонский суд заморозил эту недвижимость на основании иска Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Апелляцию на это решение, поданную адвокатами Джаваншира Фейзиева, рассматривает судья Найджел Пул. Адвокаты истца заявили, что NCA «не смогло должным образом следовать юридическим процедурам». В результате был сделан «неблагоприятный вывод» о незаконности приобретения некоторых объектов недвижимости.
Отметим, что сам процесс по делу Джаваншира Фейзиева и членов его семьи, возбужденный ранее Национальным агентством по уголовным делам Великобритании, уже завершился. В соответствии с решением суда были арестованы десятки миллионов долларов на счетах Фейзиева и членов его семьи в лондонских банках. А в 2022 году суд вынес решение конфисковать из этой суммы 7 миллионов 560 тысяч долларов (5,6 миллиона фунтов). Остальные средства находятся под арестом.
Согласно заявлению для прессы тогдашнего адвоката Фейзиевых, семья была разочарована конфискацией этих средств, но «удовлетворена» тем, что у них конфисковали только 5,6, а не 15,4 миллиона фунтов стерлингов, как это требовало Национальное агентство по уголовным делам. Помимо этого, члены семьи подчеркивают вердикт суда, в соответствии с которым «ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-либо из ответчиков не были вовлечены в коррупцию».
Однако вскоре после окончания судебного разбирательства по поводу средств Фейзиева на его банковских счетах агентство NCA продолжило преследовать депутата Милли Меджлиса и членов его семьи и сумело в итоге заморозить принадлежащее им в Лондоне имущество.
Согласно решению суда, недвижимость, записанная на имя Фейзиева и его супруги, не может быть продана или передана в качестве дара кому бы то ни было. Как заявляют представители Национального агентства по борьбе с преступностью, в их распоряжении есть «убедительные доказательства» того, что собственность Фейзиева была получена незаконным путем.
В документе, поданном в суд, NCA описало «денежные потоки чрезвычайной сложности», которые, видимо, сопровождались «непоследовательными, ложными или вымышленными описаниями» и могли быть прослежены вплоть до компаний, признанных причастными к отмыванию денег.
Самый дорогой из замороженных объектов недвижимости Фейзиева — это две резиденции в эксклюзивном лондонском комплексе Chelsea Barracks, приобретенные за более чем 26 миллионов фунтов стерлингов (33,4 миллиона долларов) в 2020 году – то есть в момент, когда британские власти все еще вели расследование о причастности жены, сына и племянника Джаваншира Фейзиева к делу об отмывании денег.
Среди других замороженных объектов недвижимости — лондонская квартира с видом на Риджентс-парк, а также девятнадцать (!!) недавно построенных квартир в жилом комплексе на северо-западе британской столицы, которые Фейзиев приобрел за более чем 10 миллионов фунтов стерлингов (13,7 миллиона долларов) в период с 2008 по 2018 год, после чего передал их в траст без комиссии.