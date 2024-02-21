Государственная налоговая служба и Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) выступили с совместным заявлением. В заявлении отмечается, что в Азербайджане запущена система электронной товарно-транспортной накладной и путевого листа.

Электронная система разработана в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 3 декабря 2021 года №406-VIQD «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики», с Положением об информационной системе AYNA, а также с Постановлением №355 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 4 октября 2023 года. В настоящее время система активна, полное ее применение начнется с 1 марта.

Перевозка груза без соответствующей электронной накладной (e-qaimə) влечет за собой административную ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере сорока манатов.

Товарно-транспортная накладная – документ, оформляемый при перевозке грузов автомобильным транспортом внутри страны. Этот документ подтверждает договор между отправителем и перевозчиком, прием груза к перевозке перевозчиком и прием груза грузополучателем. В накладной указывается адрес грузополучателя, место доставки, количество, тара, состав и масса брутто, время отгрузки, вид транспортного средства и другая информация. Воспользоваться услугой можно, пройдя на портал https://e-xidmet.ayna.gov.az и выбрав раздел электронной товарно-транспортной накладной.

Применение товарно-транспортной накладной нацелено на обеспечение прозрачности в сфере автомобильного транспорта и торговли. При оформлении электронной накладной предусмотрено использование усиленной электронной подписи.