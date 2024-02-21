Беларусь не комментирует заявление Пашиняна

Беларусь не получала от Армении каких-либо уведомлений по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Что касается правовых аспектов деятельности ОДКБ, то никаких официальных уведомлений на этот счет к нам не поступало», - цитирует его БелТА.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации сообщили, что не получали от Армении никаких подобных заявлений.

По словам Глаза, в Минске видели соответствующее интервью Пашиняна и не считают, что оно нуждается в каких-то комментариях с белорусской стороны. «У нас нормальный контакт с армянскими коллегами. Армения остается нашим партнером, вопросы ОДКБ постоянно находятся в поле зрения в ходе нашего двустороннего взаимодействия», - заявил Глаз, добавив, что Минск рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Ереваном по всему спектру актуальных вопросов и в дальнейшем.