В Азербайджане сократят число муниципалитетов

В Азербайджане муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут объединены. Об этом говорится в поправке к закону "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности".

Согласно проекту, муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут упразднены и созданы более крупные муниципалитеты. Тем самым число муниципалитетов в Азербайджане будет сокращено до 500.

В настоящее время в стране насчитывается 1 605 муниципалитетов. Ранее по представлению президента Азербайджана в Милли Меджлис был внесен законопроект "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности".