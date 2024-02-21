23 февраля при финансовой поддержке Молодежного фонда Азербайджана, организации Общественного объединения «Поддержка студентов-экономистов» и партнерстве Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) состоялся I Сетевой форум студентов-экономистов «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030».

Целью форума было ознакомление студентов, обучающихся по специальности экономики, с «Национальными приоритетами социально-экономического развития:Азербайджан 2030» и повышение их роли в реализации Национальных приоритетов.

Выступившая на открытии форума проректор по работе со студентами UNEC доцент Саадат Гандилова поприветствовала участников и рассказала о важности пропаганды «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030» среди молодежи, особенно среди студентов-экономистов. Она отметила, что впервые в рамках форума молодые люди, изучающие экономику, собираются вместе, а на панельных сессиях преподаватели и студенты обсудят все направления Национальных приоритетов.

Председатель ОО Поддержка студентов-экономистов, модератор форума Самед Рзазаде отметил, что в ходе обсуждений молодежь будет проинформирована о национальных приоритетах, а их предложения и инициативы в этом направлении будут представлены соответствующим структурам. В то же время он отметил, что планируется проведение встреч и дискуссий между членами рабочей группы, состоящей из студентов, и официальными лицами ряда государственных структур.

Затем по теме выступили заместитель председателя Союза экономистов Азербайджана, доцент UNEC Эльшад Самедзаде, преподаватель кафедры «Экономика» Аслан Азимзаде и председатель Студенческой молодежной организации UNEC Жаля Теймурлу.

Форум продолжился панельными сессиями, посвященными темам конкурентоспособного человеческого капитала и современного инновационного пространства, чистой окружающей среды и зеленого роста страны.

В завершение выступившим были вручены сертификаты.