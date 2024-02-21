Зеленский назвал свои условия

Президент Украины Владимир Зеленский против какого-то ни было перемирия с Москвой по нынешней линии фронта. Свою позицию Зеленский озвучил во время интервью изданию Fox News.

«Мы не хотим повторять Минские соглашения, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.)», - сказал Зеленский.

При этом президент Украины допустил переговоры с РФ в будущем, «когда мы подготовимся».

«Относительно стола переговоров - когда мы подготовимся, когда будет документ, основанный на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда мы будем иметь поддержку мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России», - пояснил Зеленский.