Страны ЕС в прошлом году закупили в России топлива на 1 миллиард евро, несмотря на запрет экспорта российской нефти в Евросоюз, пишет Politico, ссылаясь на доклад негосударственной организации Global Witness.

В 2023 году ЕС закупил примерно 35 млн баррелей нефтепродуктов, в основном дизельного топлива, по крайней мере часть которых была приобретена в РФ. Несмотря на запрет большей части импорта из России, страны Евросоюза могут легально получать из РФ продукты нефтепереработки. Таким образом, эти нефтепродукты поступают в ЕС через Индию и Турцию.

Как отмечает издание, на 1 млрд евро можно закупить 60 тысяч дронов-камикадзе типа «Шахед».

По словам замминистра иностранных дел Эстонии Эрки Кодара, Россия продолжает косвенно получать прибыль от продажи топлива в Европу, экспортируя его через третьи страны. Поэтому, по его словам, Брюссель должен заняться этой проблемой и ввести новое правило, согласно которому поставщики этого топлива должны будут отчитываться перед европейскими покупателями о том, где была приобретена нефть, из которой оно было изготовлено. Однако, как отмечается, еврочиновники воздерживаются от таких шагов из-за боязни повышения цен на дизельное топливо и рецессии.