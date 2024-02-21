Кадыров встретился с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, он доложил Путину «о наиболее важных направлениях развития Чечни, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах».

«Как всегда, Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос. Каждая такая встреча проходит с полным погружением нашего президента в процессы внутри Чеченской Республики и заканчивается принятием взвешенных и продуманных решений», - написал он.