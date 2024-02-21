Москва ждет разъяснений от Армении

Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении по двусторонним каналам по поводу того, что означают слова премьер-министра республики Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

"Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу заморозки участия Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации", - заявили в дипведомстве.

Москва, как отметили в МИД РФ, исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ - со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами.

"При этом с сожалением констатируем, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны. Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве", - констатировали в министерстве.

Там подчеркнули, что Россия "категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах".