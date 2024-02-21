Посол Украины в Азербайджане написал в haqqin.az: «Кто-то сегодня не проснется…»

Владислав Каневский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане, специально для haqqin.az 18:17

Представляем вниманию читателей haqqin.az статью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Украина в Азербайджане Владислава Каневского, приуроченную к второй годовщине вторжения российских войск в Украину. Придерживаясь принципов политического плюрализма и свободы слова, редакция haqqin.az публикуют статью без изменений и сокращений * * *

24 февраля исполняется два года с тех пор, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Этот акт коварной агрессии стал продолжением захватнических действий Москвы, которые она начала еще 10 лет назад, совершив оккупацию Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Третий час ночи 24 февраля 2022 года. Украинцы мирно отдыхают в своих родных домах. Кому-то сегодня на работу, кому-то в университет или в школу... А кто-то уже не проснется, потому что он коварно убит российскими оккупационными войсками, которые этой ночью начали настоящий геноцид украинского народа. Подло, цинично, в «лучших» традициях Третьего рейха, который 80 лет назад без объявления войны напал на Советский Союз.

Сейчас мы все понимаем, что это не простое совпадение исторических событий. И это не удивительно, ведь сегодняшняя Россия без угрызений совести применяет все без исключения методики нацистского рейха. Что чувствовали украинцы в то злосчастное утро 24 февраля 2022 года? Страх, отчаяние, любовь к своей земле, понимание, что впереди темные времена. Кто сразу пошел в военный комиссариат, кто записался в территориальную оборону, а кто немедленно начал массовую работу волонтерских штабов. 24 февраля 2022 г. войдет в мировую историю как начало краха кремлевского режима. Путин пытался посеять раздор среди украинцев, а вышло все наоборот… Украинский народ, который российский диктатор считает искусственным, стал на защиту своего не искусственного, а настоящего государства. Впервые за всю нашу современную историю мы, украинцы, объединились против одного внешнего врага. Если послушать ложь Кремля, то можно услышать чепуху, вроде: «полномасштабное вторжение в Украину – вынужденная мера». Будто, Украину необходимо «денацифицировать» и «демилитаризовать». Но единственной причиной неспровоцированной агрессии России стали неоимперские амбиции и экспансионизм российского руководства, болезненные попытки возродить «русскую империю» путем захвата земель соседних суверенных государств. В Кремле рассчитывали на то, что для захвата Украины понадобится несколько дней, а украинский народ будет встречать российских оккупантов хлебом и солью. Но этого не случилось. Зато благодаря приверженности украинского народа принципам свободы, справедливости и собственного достоинства Украина выстояла и не только остановила российское нашествие, но и успешно сдерживает его уже два года.

Продолжающаяся захватническая война российского режима разрушила жизнь миллионов украинцев, сравняв с землей их родные дома и заставив их искать безопасность и убежище в других регионах Украины и за ее пределами. Действия РФ на временно оккупированных украинских территориях, проведение никчемных референдумов об их присоединении к России , попытка их аннексии, объявление так называемых выборов президента России, уничтожение украинской культуры и языка, насильственный вывоз десятков тысяч детей и принудительная паспортизация не что иное, как геноцид украинского народа.

Это далеко не полный перечень ужасов, которые сегодня совершает российский оккупант. Именно поэтому критически важна дальнейшая консолидация усилий международного сообщества, в частности вокруг Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, воплощение которой позволит обеспечить справедливый и долговременный мир в Украине и не допустит повторения подобной агрессии в будущем. Неизменными предпосылками для наступления мира должны стать полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление ее международно признанных границ и привлечение к международно-уголовной ответственности тех, кто отдавал преступные приказы и тех, кто их выполнял. За два года войны Кремль так и не достиг главной цели – покорения Украины. Россия же стала крупнейшим изгоем в мире, а ее деятельность в рамках международных организаций и участие в международных мероприятиях существенно ограничилась или прекратилась. Так, российского судью впервые не избрали в состав Международного суда ООН, Россию впервые исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО, Россию впервые не избрали в Исполнительный совет Организации по запрету химического оружия, Россию впервые не переизбрали в Совет международной морской организации. Это были первые поражения российской дипломатии, но не последние России в целом.

Уверены, что свое наибольшее поражение Россия терпит именно в Украине. Победа Украины в российско-украинской войне станет толчком к обновлению общей архитектуры мировой безопасности и созданию действенных механизмов, которые делают невозможным повторение как российской, так и любой другой международной агрессии.