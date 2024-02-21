США хотят договориться с Россией

Вашингтонская администрация открыта к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков и контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента США, комментируя заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что РФ готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но переговоры должны быть честными, а также о том, что Москва не получала от Вашингтона серьезных предложений относительно возобновления обсуждения данных вопросов.

"Мы неоднократно повторяли, что открыты для взаимодействия с Россией в рамках предметных дискуссий о ядерных рисках и контроле над ядерными вооружениями, - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. - Это остается актуальным и сегодня. Как заявил президент [США Джо] Байден, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им".