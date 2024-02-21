Почему российская армия прорвала украинский фронт? Генерал В.Ягун отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
В канун второй годовщины вторжения российской армии на суверенную территорию Украины, военный конфликт между двумя государствами, переросший в глубочайший международный и геополитический кризис, приобрел новые очертания. После провальной попытки оккупации Украины и ее столицы за считанные дни российская армия была вынуждена оставить большую часть территорий, захваченных в первые месяцы войны. Однако, неожиданно лишившись финансовой помощи раздираемого внутренними противоречиями коллективного Запада, Украина под натиском нового широкомасштабного наступления российской армии была вынуждена оставить ряд городов в Донбассе и перейти к оборонительной тактике.
Российской армии ценой огромных человеческих жертв и военно-политических потерь удалось прорвать украинский фронт и перейти в наступление.
Что же дальше? Как будут развиваться события на фронтах российско-украинского сражения? Устоит ли Украина? И удастся ли России достичь целей, намеченных накануне этой чудовищной войны?
На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Смотрите беседу в нашем прямом эфире сегодня, 23 февраля в 22:00.
Краткая биографическая справка
Виктор Николаевич Ягун - украинский военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сферы безопасности, экс-заместитель главы спецслужбы в 2014-2015 годах.
В должности заместителя председателя СБ Украины руководил оперативными подразделениями СБУ по выявлению и обнародованию доказательств участия военнослужащих Российской Федерации в военных действиях на территории Украины, функционирования под патронатом спецслужб России центров вербовки наемников и подготовки диверсантов для дестабилизации ситуации и поддержки террористов в Украине. Были получены данные о наличии на территории РФ, в частности в городах Псков, Таганрог, Шахты (Ростовской области), селе Молькино Краснодарского края и в Московской области центров подготовки диверсионных групп для совершения террористических актов и диверсий, вооруженных нападений на украинских военнослужащих и мирное население.
Под кураторством Ягуна в контрразведке СБ Украины было заложено начало борьбы со спецслужбами РФ и подконтрольными им незаконными военизированными группировками сепаратистов, усилен контрразведывательный режим в государстве и в первую очередь в зоне проведения АТО, восстановлена боеспособность подразделений контрразведки СБ Украины, предотвращены множество террористических актов в крупных городах страны, значительно снижена террористическая угроза в целом по Украине…