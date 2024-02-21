Почему российская армия прорвала украинский фронт? Генерал В.Ягун отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Отдел информации 18:53

В канун второй годовщины вторжения российской армии на суверенную территорию Украины, военный конфликт между двумя государствами, переросший в глубочайший международный и геополитический кризис, приобрел новые очертания. После провальной попытки оккупации Украины и ее столицы за считанные дни российская армия была вынуждена оставить большую часть территорий, захваченных в первые месяцы войны. Однако, неожиданно лишившись финансовой помощи раздираемого внутренними противоречиями коллективного Запада, Украина под натиском нового широкомасштабного наступления российской армии была вынуждена оставить ряд городов в Донбассе и перейти к оборонительной тактике.

Российской армии ценой огромных человеческих жертв и военно-политических потерь удалось прорвать украинский фронт и перейти в наступление. Что же дальше? Как будут развиваться события на фронтах российско-украинского сражения? Устоит ли Украина? И удастся ли России достичь целей, намеченных накануне этой чудовищной войны? На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Смотрите беседу в нашем прямом эфире сегодня, 23 февраля в 22:00. Не забудьте подписаться на наш Youtube-канал.