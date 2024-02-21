Киев просит помощи у Грузии

Украина обратилась к правительству Грузии с просьбой предоставить ей инженерную технику. Об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах Украины в Грузии Александ Шульга.

"Мы обратились к правительству Грузии и попросили предоставить нам инженерную технику, так как в условиях, когда украинская инфраструктура постоянно подвергается бомбардировке, необходимо очищать обломки. Все это рассмотрит грузинская сторона, и, мы надеемся, скоро мы получим на этот счет ответ", - сказал Шульга.