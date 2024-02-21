В Москве предрекли Армении крах и нищету

Франция и другие страны НАТО доведут Армению до полной нищеты, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru он назвал «приступом смелости» решение премьер-министра республики Никола Пашиняна приостановить участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Похоже, что именно с этим фактом связан очередной приступ «смелости» у Пашиняна, который вдруг решил приостановить участие Армении в ОДКБ. Ясно, что он давно уже ориентируется на страны НАТО, только вот почему-то урегулировать отношения Баку и Еревана все время приходилось Москве», — заявил Журавлев.

По словам депутата, Пашинян с его «откровенно западной ориентацией» сам признал принадлежность Карабаха Азербайджану. Он добавил, что за соблюдением гуманитарных норм тогда наблюдали российские миротворцы.

«Французские советники вместе с тысячами сотрудников посольства США в Ереване доведут Армению до полной нищеты, а может, поставят страну на грань существования. Париж долгое время доил половину Африки, пока там не опомнились и французских военных советников не повыгоняли с позором», — заключил парламентарий.