Навального похоронят во дворике тюрьмы обновлено 20:39
Адвокаты матери Алексея Навального подали заявление на имя руководителя управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому округу. Они потребовали возбудить уголовное дело в отношении местных следователей, которые не выдают Людмиле Навальной тело сына.
Дело предлагается возбудить по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Копию заявления опубликовал директор ФБК Иван Жданов.
«В соответствии с православными канонами тело усопшего принято хоронить на третьи сутки. На сегодня прошло уже 8 дней с момента смерти Навального, но до настоящего времени тело так и не предано земле», — говорится в заявлении.
***20:01
Матери Алексея Навального Людмиле Навальной выдвинули ультиматум: тайные похороны без публичного прощания или политика захоронят в колонии. Об этом сообщает соратница оппозиционера Кира Ярмыш в сети Х.
Следователь дал матери Навального 3 часа на ответ.
«Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями», - говорится в сообщении.
Напомним, что 22 февраля мать Алексея Навального, погибшего в колонии в ЯНАО, опубликовала видео. В нем она рассказала, что следователь шантажирует ее, отказываясь выдать тело сына, пока она не согласится похоронить его тайно в том месте, которое одобрят силовики.