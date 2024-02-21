Адвокаты матери Алексея Навального подали заявление на имя руководителя управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому округу. Они потребовали возбудить уголовное дело в отношении местных следователей, которые не выдают Людмиле Навальной тело сына.

Дело предлагается возбудить по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Копию заявления опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

«В соответствии с православными канонами тело усопшего принято хоронить на третьи сутки. На сегодня прошло уже 8 дней с момента смерти Навального, но до настоящего времени тело так и не предано земле», — говорится в заявлении.