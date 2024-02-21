Поляки проигнорировали украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с делегацией прибыл на украинско-польскую границу для встречи с коллегами из Польши. Польские члены правительства не прибыли.

"Последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, которая ударила по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться", - говорится в сообщении.

По его словам, месяц назад в Киеве премьер-министр Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом.

"Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации", - добавил Шмыгаль.

Премьер Украины добавил, что понимает сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И украинская сторона готова помочь в решении этой ситуации, идет на встречу.