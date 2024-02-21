И Канада ввела новые санкции против РФ

Канада вслед за США и Евросоюзом расширила санкции против России. Под ограничения попал ряд оборонных заводов, морской порт и помощник Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц. Отмечается, что эти санкции сосредоточены на отраслях, которые влияют на способность российского правительства продолжать вторжение в Украину. Также эти санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую армию с помощью финансов, логистики и уклонения от санкций. Среди перечисленных лиц - помощник Владимира Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре.

Большинство предприятий, попавших под санкции, являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.