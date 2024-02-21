Сбит российский А-50. Оперштаб отреагировал видео; обновлено 22:37
Оперштаб Кубани сообщает, что около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края произошло падение двух летательных аппаратов.
"По прибытии пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м.кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы", – заявили в оперштабе.
***21:38
ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в районе Азовского моря, сообщает РБК-Украина.
По данным источника издания в Силах обороны, это была совместная операция воздушных сил и ГУР.
«Шансы на сохранение самолета минимальны», — заявил источник издания.
Никакие другие подробности не сообщаются. Российская сторона пока не комментировала сбитие самолета.