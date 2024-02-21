Израиль огорчает Вашингтон

Американская администрация разочарована планами Израиля по строительству 3 тыс. домов в рамках расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино.

"Что касается поселений, мы ознакомились с информацией и должны сказать, что разочарованы этим заявлением", - сказал он. "Политика США при администрациях республиканцев и демократов заключается в том, что новые поселения контрпродуктивны с точки зрения достижения мира. Они также противоречат международному праву", - отметил Блинкен.

Кроме того, по словам американского главы ведомства, Вашингтон считает, что любой план относительно будущего сектора Газа должен исключать уменьшение его территории, оккупацию, а также использование палестинского анклава террористами.