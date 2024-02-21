ВСУ отошли обратно за «линию Суровикина»

Российские военные вытеснили последние подразделения ВСУ обратно за «линию Суровикина». Так называют линию оборонительных укреплений, построенных ВС РФ в преддверии украинского контрнаступления. Об этом сообщает телеграм-канал немецкого издания Bild со ссылкой на данные военного эксперта Юлиана Рёпке.

Репке отмечает, что кадры, полученные с украинских дронов, говорят о том, что российские силы отбили все ранее возведенные участки «линии Суровикина», на которые вошли в Запорожской области украинские войска в ходе контрнаступления летом прошлого года.

Речь, в частности, идет о селе Работино, в которое входили ВСУ. В последнее время ВС РФ перешли в атаку на этом участке.