Доверяет ли Пашинян Алиеву и Путину?

Я считаю, что сама история наших отношений - это уже основа для глубокого недоверия. И нет смысла спрашивать у руководителя Азербайджана и у меня, доверяем ли мы друг другу или нет? Очевидно, что нет. Об этом заявил в интервью телеканалу France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Но проблема не в этом, проблема в следующем: собираемся ли мы строить доверие маленькими шагами? Именно в процессе построения доверия у нас и возникают трудности», - заявил Пашинян.

Отвечая же на вопрос, доверяете ли вы президенту России Владимиру Путину, Пашинян отметил, что между странами налажены межгосударственные отношения. «И Армения, и Россия имеют долгую историю отношений. История этих отношений имеет определенные институциональные традиции. Мы в рамках этих традиций», - заявил армянский премьер.