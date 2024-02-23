Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 23 февраля 2024, 23:40

Одним жарким ноябрьским днем кубинец Раибель Паласио и трое его соседей по кварталу поднялись, делая селфи, на борт самолета, который летел из курорта Варадеро в Москву. Их ждало невероятное приключение — участие за бешеные деньги в войне России с Украиной. Несколько недель спустя Паласио был убит в замороженном окопе — он пытался наложить шину на рану на своей левой ноге, но не смог. Помощь не пришла вовремя, и кубинец умер. Эту печальную историю рассказала американская газета The Wall Street Journal, которая поговорила с матерью погибшего Даниэлой Эррера.

Четверо кубинцев были привлечены немыслимо большой зарплатой в 2 тысячи долларов в месяц, которую им пообещали российские власти. Средняя зарплата на Кубе составляет 20 долларов, и подавляющее большинство кубинцев зависит лишь от денежных переводов от своих родственников в Майами. Украинский специальный представитель в Латинской Америке и Карибских странах Руслан Спирин оценивает число кубинцев, которые воюют в Украине, в 400 человек. Однако их может быть намного больше. Депутат украинской Рады Мариан Заблотцкий считает, что контрактниками записались от полутора до трех тысяч кубинцев. В сентябре прошлого года кубинское правительство объявило о том, что оно раскрыло на острове «преступную сеть», которая занималась вербовкой граждан страны для участия в боевых действиях в Украине. Прокуроры пообещали им до 17 лет тюрьмы и даже смертную казнь.

Однако весь этот процесс, который так и ничем не закончился, был чистой показухой. «Фуфлом», как говорят в России. Он с самого начала выглядел, мягко говоря, странно - на Кубе перед судом якобы предстали люди, которые отправлялись помогать братской России. Кубинец Марио Веласкес говорит, что в его квартале все только и говорят, как записаться на войну, а потом получить российское гражданство и начать новую жизнь. Его сын, тинэйджер Андорф, в июле прошлого года улетел в Москву, вскоре его перебросили на фронт, откуда он стал посылать родным снимки под российским триколором, одетый в униформу, которая была на три размера больше той, что ему была нужна. По этим фоткам и многочисленным постам в социальных сетях и можно составить представление о числе воюющих в Украине кубинцев.

Кубу только что посетил глава российского МИДа Сергей Лавров. А после февраля 2022 года в Москве побывали кубинский президент Мигель Диас-Канель и министр обороны Альваро Лопес Мьера. Что они искали в российской столице? Советская техника, которая была поставлена на остров в 60-е и 70-е годы прошлого века давно проржавела. Да и не собираются кубинцы ни с кем воевать. Бойцы славных «Революционных вооруженных сил» сейчас в основном заняты выращиванием бобов и бананов для собственных нужд, а также развитием туристического сектора, который дает им вожделенную валюту. С российской стороны в боях участвуют далеко не только кубинцы. Желающих повоевать или умереть поставляют Непал, Сирия, Сербия, ЦАР и другие страны. В этом списке одно из главных мест занимает Непал. 37–летний Непалец Рамчандра Хадка, у которого взял интервью корреспондент CNN, является профессиональным наемником. Он состоял в рядах маоистских боевиков, которые в его стране в течение 10 лет вели войну с правительственными войсками. После этого отправился в Афганистан, где присоединился к моджахедам, воевавшим против советских войск. 17 лет спустя после того, как восстание маоистов в Непале было подавлено, он решает ехать в Россию, чтобы участвовать в боевых действиях в Украине. За деньги, конечно. «Я поехал туда не ради удовольствия, - говорит он. - В моей стране у меня не было никакой работы. Но, оказавшись там, я понял, что совершил ошибку. Даже не предполагал, что меня отправят на фронт так быстро и что там будет настолько ужасно».

Хадка полетел в Москву в сентябре прошлого года и через две недели оказался в окрестностях уже занятого российским войсками Бахмута. Там он провел около месяца. Сначала у него было ранение в бедро, а когда его эвакуировали, он получил еще одно ранение шрапнелью. Он был уверен, что в своей жизни прошел все круги кровавого ада. Но то, что было в Бахмуте, оказалось гораздо страшнее, чем все, что он испытал до этого. «Я никому не советую туда ехать, - говорит он. - Даже если вас не убьют, вы вернетесь покалеченным, как я. Все время, которое я там провел, я хотел выть». Правительство Непала говорит, что в Украине воюет около 200 граждан страны. Но ведущий оппозиционный законодатель Бимала Рай утверждает, что в Украине от 14 до 15 тысяч непальцев — эти данные ему предоставили люди, возвратившиеся с фронта. Проанализировав в Тик-Токе аккаунты 10 непальцев, которые были отправлены в Украину, CNN смогло геолоцировать их. Все они были размещены на военной базе «Авангард» в окрестностях Москвы. Прежде она была местом обучения кадетов и фигурировала как «академия патриотического воспитания», но с началом боевых действий в Украине ее переориентировали для обучения иностранных наемников.