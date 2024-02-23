Премьер Армении назвал войну в Украине нарушением Алма-Атинской декларации

Происходящее в Украине является нарушением Алма-Атинской декларации. Об этом заявил в интервью телеканалу France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, считает ли он войну в Украине справедливой со стороны России.

«Я сказал, что Алма-Атинская декларация очень важна для нас. А о чем Алма-Атинская декларация? Алма-Атинская декларация касается двух ключевых вещей. При этом Алма-Атинскую декларацию подписали и Россия, и Украина, и Азербайджан. Кстати, Алма-Атинская декларация началась с Беловежского соглашения, которое подписали Беларусь, Россия и Украина.

Это соглашение, к которому позже в Алма-Ате присоединились девять бывших республик Советского Союза, касается двух вещей: во-первых, Советский Союз прекращает свое существование и, во-вторых, подписавшие его советские республики становятся независимыми государствами, признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга.

Сейчас, согласно логике Алма-Атинской декларации, которая также очень важна для нашей безопасности, мы видим, что происходящее в Украине является нарушением Алма-Атинской декларации, и у нас это, по сути, вызывает серьезную обеспокоенность», - заявил Пашинян.