Российская сторона пока неофициально утверждает, что по самолету-разведчику сработало собственное ПВО: признать, что украинские средства поражения могут достать цель на расстоянии больше 200 километров от линии фронта, там не решаются.

В сети появилось видео, как самолет был сбит, на другом видео бушует пожар в месте падения. Пока ничего не известно о судьбе экипажа, это до 15 человек, специалистов редкого профиля, обслуживающих радиолокационное оборудование на борту.

Российский День защитника Отечества, он же День российской армии завершился незаурядным событием, которое многое говорит как о российской армии, так и об их Отечестве. В Каневском районе Краснодарского края, в районе хутора Трудовая Армения упал самолет-разведчик А-50 - напичканная электроникой машина стоимостью в полмиллиарда долларов.

В то же время командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук написал в соцсети: «А-50 с позывным «Баян» долетался!» Он также поблагодарил Главное управление разведки Министерства обороны Украины и всех, «кто обеспечил результат». Не российских же зенитчиков? Хотя кто знает.

Особый шарм этой истории придает тот факт, что не так давно, 14 января, над акваторией Азовского моря уже был сбит А-50, а сопровождавший его самолет управления Ил-22 получил серьезные повреждения. «А-50. Снова. Опять. Заново, - сердито пишет z-патриотический канал «Два майора». – Товарищи, проблема имеет системный характер. Ресурс этих самолетов почти невозобновляемый. Экипаж – это отдельный разговор. Высочайшие специалисты. Их из Средней Азии не завезешь».

После январского сбития глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что у России осталось восемь А-50 в рабочем состоянии. Это редкий самолет советской сборки, они больше не производятся. Оборудование на борту в значительной степени состоит из импортных компонентов, которые в условиях санкций раздобыть практически невозможно.

Единая дежурная диспетчерская служба Краснодарского края сообщила, что упал не один, а два летательных аппарата, поэтому нельзя исключать, что и в этот раз был поражен самолет сопровождения и управления Ил-22. РИА-Новости также пишет о двух разбившихся самолетах, но эта информация требует дальнейшей проверки. В любом случае ВКС РФ получили дополнительный повод отметить День российской армии.

А ведь не полезли бы в Украину, были бы живы и пили бы за свою великую Россию. Парадокс: чтобы слыть великими и оставаться целыми, достаточно оставаться в своих границах и не лезть за их пределы.