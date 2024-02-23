Хакан Фидан заявил о необходимости реформы ООН

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о необходимости реформы всей системы ООН. Причиной он назвал неспособность Совета Безопасности (СБ) ООН урегулировать международные кризисы, сообщает TRT Haber.

По данным телеканала, во время выступления на сессии «Реформа глобального управления» турецкий министр сказал, что СБ ООН «не предпринял никаких шагов» по многим вопросам, особенно по кризису в секторе Газа. Господин Фидан убежден, что это «бросает тень на репутацию» всей ООН. По его словам, необходима «более демократическая, подотчетная» система ООН, основанная на международном праве.

Хакан Фидан также отметил, что международная финансовая система должна быть более инклюзивной, прозрачной и устойчивой. По его мнению, финансовым институтам и банкам надо проводить политику, учитывающую интересы развивающихся и бедных стран, в противном случае G20 не достигнет своей цели устойчивого развития.