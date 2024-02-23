Россия потеряла еще один самолет видео
В Геническом районе Херсонской области упал российский Су-34, сообщают украинские СМИ.
По неподтвержденным данным, он был сбит.
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В Геническом районе Херсонской области упал российский Су-34, сообщают украинские СМИ.
По неподтвержденным данным, он был сбит.
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