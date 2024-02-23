Белый дом добивается конфискации замороженных активов РФ

Вашингтонская администрация добивается того, чтобы США и их союзники действовали коллективно при изъятии замороженных активов РФ и их использовании в интересах Украины. Обсуждение вопроса продолжается. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его версии, США "продолжают обсуждать с партнерами и союзниками, как лучше прекратить агрессию России и добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный на Украине". "И поскольку значительно большая часть заблокированных суверенных активов находится не в США, я вновь подчеркну, что чрезвычайно важно предпринимать действия совместно с нашими зарубежными партнерами. И на этом мы сейчас сосредоточены", - добавил Кирби.

Сотрудник СНБ признал, что властям США нужны "дополнительные правовые полномочия" для подобных шагов. По словам Кирби, администрация "продолжает поддерживать контакт" с законодателями по вопросу разработки и утверждения касающихся этого законопроектов. "Есть ряд законопроектов относительно этого, над которыми работают в Конгрессе. Мы внимательно следим за этим", - сказал представитель Белого дома.