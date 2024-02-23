Саакашвили: Не сомневаюсь в победе Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что мучается из-за невозможности находиться в Украине и защищать ее.

«Дорогая Украина,

Все эти два года больше всего мучает то, что я не в Украине и лишен возможности защищать вас бок о бок с моими дорогими героическими защитниками, которыми я горжусь и очень скучаю.

Желаю скорой заслуженной победы, в которой не сомневаюсь ни на минуту», - говорится в посте.