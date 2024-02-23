Данилов: Не все на Западе хотят победы Украины

Украина вступает в третий год полномасштабной войны в шатком положении из-за споров о продлении помощи США и промедления Запада по поставкам необходимого вооружения. Для победы на поле боя украинским силам нужно только оружие.

Об этом в комментарии The Times сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Россия имеет как минимум в пять раз больше снарядов, чем Украина по всей линии фронта. Дефицит вооружения и боеприпасов становится все более угрожающим для Сил обороны.

«Есть три компонента, которые нужны Украине - оружие, оружие и еще раз оружие», - сказал Данилов.

Комментируя неспособность союзников предоставить Киеву достаточную огневую мощь, чтобы отбить силы Путина, Данилов предположил, что не все на Западе хотели, чтобы Украина выиграла войну.

«Если бы они этого хотели, то своевременно бы поставляли нам современное оружие», - сказал он.

Этот комментарий Данилова прозвучал незадолго до того, как парламент Германии отклонил предложение отправить в Украину мощные крылатые ракеты Taurus.

«На этой войне я потерял своего племянника. Моему крестному оторвало часть ноги... Но это не только я. Было так много горя. Так много людей потеряли своих детей, родителей, жен или мужей. И Запад закрывает на это глаза, не хочет на это адекватно реагировать. В конце концов, они (россияне) вас не убивают», - отметил Данилов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в начале российского вторжения в Украину Запад не решался давать Украине оружие, но постепенно ситуация в этом плане прогрессирует.

«Думаю, вы должны признать, что в начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось», – заявил Столтенберг.