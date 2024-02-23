Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:25

Объем турецкого экспорта в Россию в январе текущего года снизился на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года, с 1,04 миллиарда долларов до $631 миллионов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Ассамблеи экспортеров Турции. Любому режиму рано или поздно приходит конец. Нет, в данном случае речь идет не о политическом режиме, а о другом – наибольшего благоприятствования Анкары в торговле с Москвой, который в какой-то момент сделал Турцию для России антисанкционным хабом.

Новости о том, что турки откровенно «подмораживают» торгово-экономические отношения с Москвой, что примечательно - накануне встречи на высшем уровне, президенты двух государств ориентировочно должны встретиться в апреле, приходят из Анкары практически ежедневно. То не проходят платежи за поставленную нефть, то в массовом порядке турецкие банки блокируют платежи российских компаний. То вот как теперь – сокращается турецкий экспорт в Россию. Причем в таких объемах, что впору говорить о его «схлопывании», потому как почти 40% по крупнейшим статьям – нефтехимия, овощи-фрукты, машины — это то, что не позволяет говорить о каких-то «сезонных колебаниях» в торговле, это уже планомерная политика Анкары. Естественно, возникает вопрос: «Так что, они хотят совсем перестать торговать с Москвой? Или свести объемы торговли до минимума?». И да – и одновременно нет. Происходит процесс, который точнее было бы назвать инициированным Анкарой пересмотром существующих условий торговых отношений с Москвой. Естественно – в выгодную для Турции сторону. Да, Анкара стала для России антисанкционным хабом, чему немало возмущались в Вашингтоне и Брюсселе. Но получила ли Турция взамен от Москвы то, на что рассчитывала? Окупились ли ее риски? Нет, за исключением тех повышенных комиссионных, которые в данной ситуации являются обыденностью. Хочешь провозить что-то, что на грани закона, – плати. К тому же, турецкие интересы – куда шире, чем простое повышение цен за какие-то торговые операции. Анкара давно уже играет в другом классе.

Для турок было принципиально решение вопроса об использовании газа из «Турецкого потока» для обретения Анкарой статуса «газового хаба» для Европы. Причем для этого Москва должна была принять три турецких условия. Первое – российский газ, пересекший границу, становился турецким, и российская сторона к нему никакого отношения не имела. Второе – скидка по цене за поставляемый газ турками должна была составлять не менее 25%. И третье – отсрочка турецких платежей за него должна была составлять не менее двух лет.