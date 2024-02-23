Сколько человек погибли в сбитом российском самолете

На месте падения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в Краснодарском крае России нашли останки 10 погибших членов экипажа, пишут российские телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что самолет, вероятно, сбили ракетным комплексом Patriot, а наводил его на цель мобильный малогабаритный широкополосный радар-разведчик, который развернут на небольшом БПЛА и может проводить полет в глубоком тылу.

Позже СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки сообщили, что поражен А-50 был с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200.