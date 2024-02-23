Беспилотник атаковал российский завод ВИДЕО

Дроны атаковали крупнейший в России Новолипецкий металлургический комбинат в Липецкой области.

Пожар произошел в одном из цехов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его словам, спецслужбы проверяют версию о падении дрона.

Минобороны России сегодня сообщало о сбитии двух беспилотников над Липецкой областью.