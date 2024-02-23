Глава Еврокомиссии в Киеве
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально приехала с визитом в Киев в честь второй годовщины полномасштабной войны с Россией.
Урсула фон дер Ляйен выложила соответствующие кадры в социальной сети X, а также пообещала "твердо стоять рядом" с Украиной.
"В Киеве, чтобы отметить годовщину 2-го года войны России против Украины. И чтобы отпраздновать необычайную стойкость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. В финансовом, экономическом, военном и моральном плане", - заявила фон дер Ляйен.