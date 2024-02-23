Дан старт первенству Азербайджана по гребле, организованному Министерством молодежи и спорта согласно календарному плану, утвержденному федерацией гребли на каноэ Азербайджана на 2024 год.

Перед соревнованиями состоялась официальная церемония открытия. В церемонии открытия, которая началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, приняли участие глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмаилов, глава спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, а также представители Министерства молодежи и спорта и федерации гребли на каноэ Азербайджана.

В ходе выступления было отмечено, что в последние годы гребля в Азербайджане переживает новый период развития. Число подростков и молодых людей, занимающихся этим видом спорта, растет каждым годом. Это также сыграет важную роль в формировании профессиональной и сильной команды в будущем.

После церемонии открытия был дан старт соревнованиям.

Отметим, что в первенстве Азербайджана борются более 100 гребцов 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения из Баку и Мингячевира. Это самый высокий показатель среди всех турниров по гребле, проводимых в стране за последние годы. Турнир завершится завтра, 24 февраля. Победители будут награждены дипломами и медалями, а также привлечены в состав сборной, которая в мае примет участие в международной регате «Кубок президента-2024», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.