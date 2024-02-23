Закир Гасанов собрал генералов

На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, были заслушаны доклады.

Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск.

Министр обороны дал указания по изучению личностно-психологических качеств новобранцев, призванных на срочную действительную военную службу, чуткому отношению к процессу их адаптации к воинской службе, уделению внимания вопросам обеспечения безопасности и здоровья личного состава в период службы, а также проводов солдат, завершивших срок службы.

Гасанов подчеркнул важность очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом, уделения особого внимания соблюдению правил безопасности.