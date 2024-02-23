Приднестровские сепаратисты обратились в ОБСЕ

Глава сепаратистов Приднестровья Вадим Красносельский заявил российским СМИ, что в Молдове готовятся «группы для диверсий на военных объектах» сепаратистов.

По его словам, в известность поставлена ОБСЕ, но «реакции с ее стороны нет».

В так называемом «министерстве государственной безопасности» заявили, что в состав диверсионных групп входят в том числе украинцы.

Ранее приднестровский «политик» Геннадий Чорба заявлял, что так называемая «ПМР» планирует 28 февраля заявить о вхождении в состав России.