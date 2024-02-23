Сырский пообещал сбивать больше российских самолетов

Соответствующее заявление Сырский сделал во вторую годовщину захватнической войны России против Украины.

«Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное», - отметил Сырский.

Он напомнил, что за два года Украина достигла заметных успехов, освободив север и Харьковскую область, часть Херсонской области, остров Змеиный, а также очищая Черное море от российского флота.