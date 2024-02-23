В Национальной библиотеке Катара открылась книжная выставка «Обладающая глубокими корнями азербайджанская культура». Церемония состоялась в рамках Дней азербайджанской культуры, проходящих в Дохе 21-24 февраля.

Также были организованы презентация книги выдающегося ученого-востоковеда, академика Евгения Бертельса под названием «Великий азербайджанский поэт Низами», переведенной на арабский язык, и мероприятие под названием «Поэт трех языков – Мухаммед Физули».

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в своем выступлении поблагодарил министра культуры этой страны шейха Абдулрахмана бин Хамада Аль-Тани за поддержку организации Дней азербайджанской культуры в Катаре.