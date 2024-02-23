Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:22

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал в пятницу, 23 февраля, свой план по будущему сектора Газы после войны. Возможно – это заявка израильского премьера на Нобелевскую премию. Но не более того, поскольку в качестве долгосрочного стратегического плана это никак не годится. В этом и проблема Нетаньяху, ставшая за последние годы очевидной для его оппонентов – блестящий политический тактик, он в то же время никудышный стратег.

Что содержит в себе обнародованный им документ? В краткосрочной перспективе - довести военную кампанию до «полной победы», возвращение заложников, разгром инфраструктуры ХАМАС и предотвращения угрозы Израилю со стороны боевиков. При этом точных критериев, что считать «полной победой» - не прописано, что сразу же обесценивает этот пункт, делая его просто этаким благопожеланием. Или того хуже – фигурой пропаганды. В среднесрочной перспективе израильтяне будут сохранять присутствие в секторе Газы и на Западном берегу, создадут буферную зону и «заслон» на границе с Египтом для сдерживания террористов. Параллельно будут проведены меры по «де-радикализации» региона с опорой на местных арабов, которые должны быть не связаны ни с ХАМАС, ни с ФАТХ. И опять же, четкого определения, что входит в понятие «де-радикализации», в чем она измеряется, как ее преодолевать – нет. Как нет ответа, откуда появятся местные арабы, равноудаленные от ХАМАС и ФАТХ, да еще и в условиях оккупации сектора Газа и его разрушений, когда все происходит ровно наоборот – радикализация палестинцев возрастает.

И это обесценивает долгосрочную перспективу, прописанную в данном документе – восстановление сектора Газа на неких «новых условиях». По каким признакам будет оцениваться завершение процесса «де-радикализации»? Сколько палестинцам придется жить в разрухе и оккупации, прежде чем в регионе начнутся восстановительные работы? И главное – что там с созданием палестинского государства? В документе ничего внятного по этому вопросу не сказано. А между тем известно, что аравийские монархии Залива, к которым Израиль обращался за помощью профинансировать восстановление Газы, увязывают свое участие в урегулировании палестинской проблемы именно с этим вопросом. И отступать на этот раз не намерены. Впрочем, и израильский премьер не предлагает им ничего такого, что могло бы заставить их изменить свою позицию. Словом – с какой стороны не смотри на «план Нетаньяху» - везде сплошная эклектика. К примеру – документ предполагает закрытие Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA, БАПОР). Что вполне логично, учитывая его роль в радикализации палестинских экстремистов, вплоть до личного участия его сотрудников в нападении на Израиль 7 октября.