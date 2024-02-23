Австралия ввела санкции против Киркорова, Газманова и Баскова

Власти Австралии опубликовали список российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. В список в том числе попали артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Санкционный список страны пополнился на 238 позиций. Из юридических лиц туда внесли ЧВК «Патриот» и «Редут», «Юнармию», белорусский Красный Крест и железные дороги страны (БЧ), а также ряд заводов и институтов.

В список также попали уполномоченные по правам детей в регионах, губернаторы Приморского, Камчатского краев, Нижегородской области, Адыгеи, ХМАО, Мордовии, члены Совфеда (включая Людмилу Нарусову), представители «Юнармии», интернатов в Херсонской области и благотворительных фондов, которых могли быть причастны к передаче детей из оккупированных Россией украинских территорий в российские семьи.

Часть списка посвящена журналистам, медиаменеджерам и представителям шоу-бизнеса. Так, под санкции попали Олег Добродеев (глава ВГТРК), ведущие Алексей Пиманов, Артём Шейнин, певцы Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров. Под санкции попал и представитель Минобороны Игорь Конашенков.