Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:37

Сегодня пошел третий год полномасштабной войны России с Украиной. И одиннадцатый год с тех пор, как Москва аннексировала Крым и спровоцировала конфликт на восточных украинских территориях. К чему пришли к началу третьего года войны? На Западе растет разочарование – теперь победу России в войне против Украины считает вероятной каждый пятый европеец, сообщила газета The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный в январе 2024 года в 12 государствах Евросоюза социологическими институтами YouGov и Datapraxis.

Киев негодует по поводу того, что ручеек военной помощи со стороны НАТО если и не иссяк, то явно не отвечает потребностям ВСУ, вынужденным отражать наступления российских войск, которые после захвата Авдеевки ведут разведку боем в поисках слабых мест в украинской обороне сразу на трех направлениях: Роботино в Запорожской области, Купянск в Харькове и Часов Яр в Донецкой области. Москва полностью зачистила любую оппозицию, загнав ее в подполье. Наращивает военное производство, расходует 40% бюджета на цели «спецоперации», гонит свои войска в «мясные штурмы» и не считается с потерями, разменивая от пяти до семи своих за одного украинского военнослужащего – но совершенно этого не пугаясь, традиционно считая, что «бабы еще нарожают». Позиционный тупик как он есть. В самом чистом виде. Питательная среда, своего рода «чашка Петри» для пораженческих настроений в рядах тех, кто остается на стороне Украины. Головокружительный оптимизм сменился кислым пессимизмом. Но так ли уж все плохо?

Война – это тяжелая методичная работа, оценку хода которой дают вполне конкретные результаты. А они таковы: за десять лет прямого российско-украинского конфликта Москва сумела оккупировать только 18 процентов украинской территории, считая вместе с Крымом, понеся при этом огромные потери в личном составе, технике, авиации – и четверть своего Черноморского флота. Таковы реалии, о которых не стоит забывать в оценках российско-украинской войны. Что же ждет нас на третий ее год? Пожалуй, самое точное определение этого дал Марк Тис, который в прошлом году ушел в отставку с поста заместителя начальника обороны Бельгии в звании генерал-лейтенанта: «Восстановление и подготовка с обеих сторон, как это было в 1916-м и 1941-1942 годах в последних мировых войнах». То есть, сложная совместная работа Украины и Запада в наращивании собственных военных возможностей – и попытки России достичь коренного перелома в войне, своего рода «Сталинграда» для ВСУ. Такая стратегия на 2024 год выгодна Украине. Дальнейшая модернизация систем ПВО/ПРО, увеличение количества производства дронов, прибытие на поле боя истребителей F-16, постепенное насыщение артиллерийскими снарядами, американские баллистические ракеты ATACMS и германские крылатые ракеты Taurus в различных модификациях – позволят украинцам «стачивать» в активной обороне наступательные порывы российских войск.