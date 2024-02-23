Медведев призвал мстить Западу за санкции

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции Запада направлены против всего населения России.

«Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними.

Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы «Мир» и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране.

Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там.

Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно.

Они наши враги.

Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто.

А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично», - написал Медведев в своем телеграм-канале.