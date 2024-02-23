СМИ: от Пашиняна требуют убрать Григоряна

Запад якобы требует от премьера Армении Никола Пашиняна идти на открытую конфронтацию с Россией и «убрать» вице-премьера Мгера Григоряна, который может этому помешать, пишут армянские СМИ.

«После Мюнхенской конференции армяно-российские отношения вступили в стадию открытой конфронтации, чего и требовал Запад», - говорится в публикации.

Отмечается, что Пашинян, якобы «выполняя эти требования», заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ и обвинил официальные лица РФ в попытке госпереворота.

Помимо этого, издание, со ссылкой на официальные источники, отмечает, что «поднят вопрос о нецелесообразности дальнейшего пребывания Григоряна в должности армянского вице-премьера», который считается фигурой, близкой к России, и может «помешать планам Запада в Армении».

При этом в публикации говорится, что хотя «многие хотят отстранить Мгера Григоряна», источники в правительстве полагают, что его освобождение маловероятно, поскольку он квалифицированный функционер, к тому же выполняет важную функцию, возглавляя комиссию по демаркации и делимитации.