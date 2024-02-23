Зурабишвили: Россия не смогла победить

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила, что и спустя два года ожесточенных боев Россия не победила.

«Два года… Прошло два года, но Россия не победила! Россия не смогла сломить Украину и вашу силу. России не удалось разделить Европу и отделить вас от Европы. Солидарность с вами единодушна, поддержка налицо, а успех и победа за вами!» - заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении к Украине.

24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала полномасштабную войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли не менее 10 тысяч мирных жителей, в том числе более 560 детей. Около 18 500 человек получили ранения.